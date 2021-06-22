Через спеку на Львівщині обмежили рух вантажівок

У вівторок, 22 червня, на території Львівської області обмежили рух великогабаритного транспорту. Причиною цьому стала спека. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Обмеження у русі вантажівок стосується доріг загального користування.

Оскільки станом на 12:35 год. вівторка, 22 червня, температура повітря перевищила 28 градусів, на території області запровадили тимчасові обмеження на курсування великогабаритного транспорту.

Перечекати спеку на Львівщині водії вантажівок можуть на спеціальних майданчиках. Їх облаштували на трасах Київ – Чоп, Львів – Краковець, Тернопіль – Львів – Рава-Руська, об’їзній Львова та на інших локаціях. Із їхнім детальним переліком можна ознайомитися за цим посиланням.

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Нагадаємо, обмеження на рух вантажівок вводять влітку по всій Україні, якщо температура повітря сягає 28 градусів тепла і вище.

Як писав Львівський портал, на Львівщині прогнозують грози та спеку до 32 градусів тепла.

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