У Львові загорівся заклад для доставки їжі

Пожежа виникла у неділю, 20 червня в закладі громадського харчування Kraft Burger, що на вулиці Рилєєва у Львові. Вогонь зайнявся в цоколі будівлі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

О 16:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Рилєєва, 12. Загорілося цокольне приміщення чотирьохповерхового житлового будинку, де знаходиться заклад громадського харчування, що працює на доставку їжі, «Kraft Burger».

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Рятувальники локалізували пожежу о 16:33, а повністю загасили о 16:39.

Зазначається, що вогонь знищив технологічне обладнання кухні на площі 15 кв м, пошкодив речі побутового вжитку на площі 5 кв м.

До ліквідації пожежі залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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Фото ГУ ДСНС у Львівській області