У Львові Jeep в’їхав в авто патрульних, яке супроводжувало дитину в лікарню

Ввечері 20 червня у центрі Львова водій позашляховика Jeep не пропустив автомобіль патрульних, які з увімкненою сиреною та проблисковими маячками супроводжували до лікарні хвору дитину. Внаслідок аварії постраждали двоє пішоходів та троє поліцейських. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Аварія сталась о 23.30 год. на перехресті площі Торгової та площі Різні.

Патрульні розповідають, що до них звернувся схвильований батько і повідомив, що його 9-місячній дитині дуже зле, вона задихається і попросив допомоги дістатися з вулиці Джорджа Вашингтона до лікарні на вулиці Пилипа Орлика. Також батьки викликали на місце таксі. Всі приїхали одночасно і патрульні, увімкнувши проблискові маячки червоного та синього кольору почали супровід.

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«На згаданому перехресті, зупинилися усі автомобілі та пішоходи аби пропустити спецтранспорт з увімкненими сигналами. Проте, керманич позашляховика не пропустив автомобіль патрульних», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, травмовано двох пішоходів та трьох поліцейських. Учасників ДТП після огляду медиками відпустили додому. На місці події працювали слідчі з ДТП, які встановлять усі обставини події.

Дитину доставили до лікарні та передали у руки медиків.

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