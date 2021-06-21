Обіцянка до Дня Незалежності: через Львів до кордону побудують євроколію

З Києва через Львів до кордону планують збудувати швидкісну залізничну колію за європейськими стандартами. В уряді обіцяють реалізувати проєкт в межах підготовки до відзначення 30-ї річниці Незалежності України. Про це повідомив Урядовий портал, передає Львівський портал.

Так, окрім проведення святкових урочистостей з нагоди 30-річчя Незалежності України, уряд обіцяє реалізувати низку масштабних інфраструктурних проєктів. Зокрема, це розбудова євроколії Київ – Львів – Скнилів, яка пролягатиме зі столиці до кордону з Польщею.

Так в Україні планують модернізувати 6 регінальних аеропортів, завершити будівництво нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит.

Загалом на будівництво та модернізацію цих об’єктів мають витратити 5,4 млрд грн. На урочистості прогнозують 100 млн грн.

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Зазначається, фінансування всізх заходів здійснюватимуть за рахунок державного та місцевих бюджетів, також інших джерел як-от приватних інвестицій, грантів, донорської допомоги.

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