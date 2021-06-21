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На Львівщині водій Daewoo Lanos насмерть збив велосипедиста

Юлія Осим

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Ввечері 20 червня на автодорозі Тернопіль –Львів – Рава–Руська сталася смертельна ДТП. Водій на Daewoo Lanos наїхав на велосипедиста, який помер на місці події. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

У неділю близько 22:30 на автодорозі Тернопіль –Львів – Рава–Руська поблизу села Заставне 34-річий мешканець села Вижняни Львівського району за кермом Daewoo Lanos збив велосипедиста. Через наїзд 38-річний велосипедист, мешканець села Заставне Львівського району, від отриманих травм загинув на місці.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події.

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