На горі Парашка травмувався 45-річний львів'янин

Ввечері 20 червня на горі Парашка на Львівщині травмувався турист зі Львова. Рятувальники транспортували потерпілого на ношах. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Повідомлення про травмованого туриста у пошуково-рятувальну службу надійшло в неділю, 20 червня, о 19:45. Поблизу міста Сколе, під час сходження групи туристів (3 осіб) на гору Парашку один з них, 45-річний львів’янин потребував медичної допомоги.

Зазначається, що для пошукових робіт було залучено Славську пошуково-рятувальну групу пошуково-рятувальної частини загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області.

О 20:41 потерпілого знайшли та на ношах транспортували до карети швидкої медичної допомоги. Після огляду медиками чоловіка госпіталізували до Славської центрральної лікарні.

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