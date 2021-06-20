В Україні зробили ще 25 тисяч щеплень від коронавірусу

В Україні у суботу, 19 червня, зробили 25 603 щеплення від коронавірусу: першу дозу отримали 21 616 людей, а другу – 3 987. Про це повідомили в пресслужбі Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом перше з двох щеплень в Україні отримали 1 722 325 людей, а повністю вакцинувалися (отримали обидві дози) – 359 777 (з них двоє людей першу дозу отримали за кордоном). Загалом в Україні провели 2 082 102 щеплення.

Станом на 18 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 715 211 людей.

Нагадаємо, для того, аби наростити темпи вакцинації, щовихідних в України почали працювати Центри вакцинації. На Львівщині їх є вісім, три – у Львові та п’ять – в області. Упродовж 12-13 червня центри вакцинації на Львівщині загалом зробили щеплення понад 4 000 осіб.

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