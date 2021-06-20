У підвалі львівської багатоповерхівки від ураження струмом загинув підліток

У суботу, 19 червня, у підвалі багатоповерхівки на вулиці Кульпарківській у Львові внаслідок ураження струмом загинув 16-річний хлопець. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Нещасний випадок стався близько 19:40 год. у підвалі будинку на вулиці Кульпарківська, 93 в житловому комплексі «Парус Сіті».
16-річний хлопець помер ще до приїзду швидкої допомоги.
«У підвальному приміщенні, в якому після дощу набралась вода, був уражений електрострумом мешканець м. Львова 2005 року народження, який помер до приїзду карети швидкої медичної допомоги», – йдеться в повідомленні.
Обставини події встановлюються.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка