У підвалі львівської багатоповерхівки від ураження струмом загинув підліток

У суботу, 19 червня, у підвалі багатоповерхівки на вулиці Кульпарківській у Львові внаслідок ураження струмом загинув 16-річний хлопець. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Нещасний випадок стався близько 19:40 год. у підвалі будинку на вулиці Кульпарківська, 93 в житловому комплексі «Парус Сіті».

16-річний хлопець помер ще до приїзду швидкої допомоги.

«У підвальному приміщенні, в якому після дощу набралась вода, був уражений електрострумом мешканець м. Львова 2005 року народження, який помер до приїзду карети швидкої медичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

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Обставини події встановлюються.

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