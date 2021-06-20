У Кабміні пояснили, куди витратять 5,5 мільярда гривень до Дня Незалежності

У Кабінеті міністрів заявили, що витрати у майже 5, 5 мільярда гривень передбачені до річниці Незалежності України включають не лише святкові урочистості, а й масштабні інфраструктурні проєкти. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.

Зазначається, що за ці кошти планують модернізувати 6 регіональних аеропортів, розбудувати євроколію Київ – Львів – Скнилів та завершити будівництво нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдиті.

«Модернізація 6 регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ – Львів – Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо. Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію таких об’єктів», – , йдеться у повідомленні.

Сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн. Фінансування всіх заходів плану здійснюватиметься за рахунок державного, місцевих бюджетів, інших джерел, в тому числі приватних інвестицій, грантів, донорської допомоги.

Реклама партнерів

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували висновок Мінфіну де вказувалось, що Кабінет Міністрів хоче витратити до 30-ї річниці незалежності України 5 423,2 мільйона гривень.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.