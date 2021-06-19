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На святкування Дня Незалежності планують витратити майже 5,5 мільярда

Ольга Денисяка

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Кабінет міністрів планує витратити на святкування 30-ї річниці незалежності України 5 423,2 мільйона гривень. Про це йдеться у висновку Міністества фінансів до розпорядження Кабміну, передає Європейська правда.

У графі «Вартісна величина впливу на показники бюджетів», Мінфін зазначає, що реалізація всіх передбачених в розпорядженні заходів та відзначення 30-ї річниці потребуватиме коштів з державного та місцевих бюджетів в обсязі 5 423,2 млн грн, у тому числі додаткова потреба становитиме 840,5 млн грн.

«За результатами опрацювання зазначеної інформації додаткова потреба бюджетних коштів, необхідна для реалізації окремих заходів, включених до проекту плану заходів, становить 1,6 млрд грн», – йдеться у документі.

У відомстві вважають, що до проєкту плану заходів мають бути включені лише заходи, що мають відповідне фінансове забезпечення. Водночас їх реалізація має здійснюватися за рахунок і в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

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