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На Львівщині врятували травмовану в горах туристку

Ольга Денисяка

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19 червня під час сходження на гору Парашка стало погано 49-річній жінці. Рятувальники спустили її на ношах до підніжжя гори та передали медикам. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС Львівщини.

Так, близько 17:10 год. рятувальникам повідомили, що в місті Сколе Стрийського району під час сходження групи туристів на гору Парашка стало погано 49-річній жінці, яка потребує медичної допомоги.

Надзвичайники розшукали групу туристів з потерпілою і спустили її на ношах до підніжжя гори, де чекав автомобіль.

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Після чого потерпілу доправили до карети швидкої медичної допомоги. Жінку у стані середнього ступеня важкості госпіталізували до Сколівської центральної районної лікарні.

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