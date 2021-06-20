На Львівщині врятували травмовану в горах туристку

19 червня під час сходження на гору Парашка стало погано 49-річній жінці. Рятувальники спустили її на ношах до підніжжя гори та передали медикам. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС Львівщини.
Так, близько 17:10 год. рятувальникам повідомили, що в місті Сколе Стрийського району під час сходження групи туристів на гору Парашка стало погано 49-річній жінці, яка потребує медичної допомоги.
Надзвичайники розшукали групу туристів з потерпілою і спустили її на ношах до підніжжя гори, де чекав автомобіль.
Після чого потерпілу доправили до карети швидкої медичної допомоги. Жінку у стані середнього ступеня важкості госпіталізували до Сколівської центральної районної лікарні.
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Ольга Денисяка