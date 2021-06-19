ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні першу дозу щеплення від коронавірусу отримали 1,7 млн людей

Ольга Денисяка

|

У п’ятницю, 18 червня, в Україні зробили 67 101 щеплення від коронавірусу: першу дозу отримали 48 656 людей, а другу – 18 445. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я.

Загалом перше з двох щеплень в Україні отримали 1 700 709 людей, а повністю вакцинувалися (отримали обидві дози) – 355 790 (з них двоє людей першу дозу отримали за кордоном).

Найбільше щеплень за добу зробили в Києві (12 434) та Дніпропетровській області (6 472). Натомість найменше вакцинували за добу у Чернівецькій (884) та Волинській (952) областях.

Нагадаємо, для того, аби наростити темпи вакцинації, щовихідних в України почали працювати Центри вакцинації. На Львівщині їх є вісім, три – у Львові та п’ять – в області. Упродовж 12-13 червня центри вакцинації на Львівщині загалом зробили щеплення понад 4 000 осіб.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
П’ять років обіцянок: коли у Шевченківському гаю нарешті збудують візит-центр
Наталя ДУЛЯБА
П’ять років обіцянок: коли у Шевченківському гаю нарешті збудують візит-центр

Про зведення сучасного інформаційно-освітнього центру у Шевченківському гаю чиновники говорять щонайменше з 2016 року. П...

Розправа над захисником історичної спадщини? Чому проти Василя Петрика відкрили кримінал
Львівський портал
Розправа над захисником історичної спадщини? Чому проти Василя Петрика відкрили кримінал

Відомому на Львівщині захиснику історичної спадщини, чинному керівнику управління охорони об’єктів культурної спадщини Л...

Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт
Наталя ДУЛЯБА
Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт

У самому центрі Львова у буферній зоні ЮНЕСКО збираються знести будинок XIX ст., аби звести на його місці багатоповерхів...

Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»

Літо в Україні – традиційний час відпочинку та подорожей. Саме на цей період багато хто із львів'ян планує відпустку, зб...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів