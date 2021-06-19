В Україні першу дозу щеплення від коронавірусу отримали 1,7 млн людей

У п’ятницю, 18 червня, в Україні зробили 67 101 щеплення від коронавірусу: першу дозу отримали 48 656 людей, а другу – 18 445. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я.

Загалом перше з двох щеплень в Україні отримали 1 700 709 людей, а повністю вакцинувалися (отримали обидві дози) – 355 790 (з них двоє людей першу дозу отримали за кордоном).

Найбільше щеплень за добу зробили в Києві (12 434) та Дніпропетровській області (6 472). Натомість найменше вакцинували за добу у Чернівецькій (884) та Волинській (952) областях.

Нагадаємо, для того, аби наростити темпи вакцинації, щовихідних в України почали працювати Центри вакцинації. На Львівщині їх є вісім, три – у Львові та п’ять – в області. Упродовж 12-13 червня центри вакцинації на Львівщині загалом зробили щеплення понад 4 000 осіб.

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