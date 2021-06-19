У Винниках згорів дачний будинок: власника госпіталізували з опіками

Вночі 19 червня у Винниках загорівся дачний будинок. Під час пожежі власник помешкання отримав опіки третього ступеня. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, 19 червня о 00:08 год. до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Винники на вул. Б.Хмельницького, 25 Львівського району. Пожежа виникла на території дачного кооперативу в дерев’яному дачному будинку, розміром 12 м кв.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, вогонь швидко розповсюдився дерев’яними конструкціями будівлі.

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О 00:50 вогнеборці локалізували пожежу та о 01:13 ліквідували. Вогонь знищив дачний будинок.

Внаслідок пожежі 52-річний власник помешкання отримав опіки 3-го ступеня нижніх кінцівок. Потерпілого в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано в КНП 8-у міську клінічну лікарню м. Львова.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.

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