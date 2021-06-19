У Львові помер пацієнт, якому пересадили серце

У Львівській обласній клінічній лікарні помер 44-річний пацієнт, якому 9 днів тому пересадили серце. Про це повідомили у Facebook лікарні, передає Львівський портал.

«9 діб безперервної боротьби за пацієнта з хворобою. Трансплантація, важка легенева гіпертензія, відтерміноване закриття грудної клітки, ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація, механічна підтримка серця), ГДФ (замісна ниркова терапія), правошлуночкова дисфункція. На жаль, наш трансплантований пацієнт серця помер», – йдеться у повідомленні лікарні.

Нагадаємо, кардіохірурги Львівської обласної клінічної лікарні вперше самостійно провели пересадку серця. Також судинні хірурги лікарні пересадили нирки. Донором став пацієнт, якому констатували смерть мозку. Серце отримав 44-річний чоловік з Львівщини, а одну з нирок – 40-річний мешканець Волинської області.

Львівський портал розповідав історії тих, кого врятували львівські трансплантологи. Детальніше читайте за посиланням.

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