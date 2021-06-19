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На Львівщині відкрили сироварню у психоневрологічному диспансері

Ольга Денисяка

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На базі Комунального закладу Львівської обласної ради «Грушківський психоневрологічний інтернат»  відкрили сироварню. У закладі сподіваються, що така діяльність покращать соціальну реабілітацію та сприятиме оздоровленню мешканців інтернату. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Нетрадиційне поєднання лікувальної та фермерської діяльності, а саме – утримання корів та виробництво молока та сиру започаткувала новосмпечена керівниця закладу Наталі Олександренко

У закладі сподіваються, що започаткування такої діяльності сприятиме покращенню соціально-побутового обслуговування підопічних інтернату, їх соціальної реабілітації, а саме працетерапії, збереженню фізичної, психологічної, соціальної активності та оздоровлення в цілому.

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Фото: ЛОДА

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