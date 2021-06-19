На Львівщині відкрили сироварню у психоневрологічному диспансері

На базі Комунального закладу Львівської обласної ради «Грушківський психоневрологічний інтернат» відкрили сироварню. У закладі сподіваються, що така діяльність покращать соціальну реабілітацію та сприятиме оздоровленню мешканців інтернату. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
Нетрадиційне поєднання лікувальної та фермерської діяльності, а саме – утримання корів та виробництво молока та сиру започаткувала новосмпечена керівниця закладу Наталі Олександренко
У закладі сподіваються, що започаткування такої діяльності сприятиме покращенню соціально-побутового обслуговування підопічних інтернату, їх соціальної реабілітації, а саме працетерапії, збереженню фізичної, психологічної, соціальної активності та оздоровлення в цілому.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Фото: ЛОДА
Ольга Денисяка