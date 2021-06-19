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На Львівщині провели курс підготовки для сімей, які хочуть усиновити дитину

Ольга Денисяка

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На Львівщині завершився курс підготовки для сімей, які бажають усиновити дитину. Навчання, яке проводив Львівський обласний центр соціальних служб, відбувалось з 14 по 18 червня. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Участь у курсі підготовки взяли 20 осіб, які мають намір взяти у сім’ю на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування.

З кандидатами в усиновлювачі упродовж навчання працюювали психологи, медики, а також соціальні працівники. Відтак, учасникам розповідають про усі складові процесу усиновлення: від законодавчих до особистих, зокрема щодо налагодження контакту між батьками та дітьми.

Нагадаємо, що з початку року мешканці Львівщини усиновили 24 дітей.

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