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В «Укрзалізниці» назвали найпопулярніші рейси на Зелені свята

Ірина Марчук

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Впродовж з 18 до 28 червня залізничники планують перевезти 600 тисяч осіб. Про це Львівському порталу повідомили  у пресслужбі  «Укрзалізниці».

Традиційно найпопулярнішими напрямки для подорожей в Україні є:

  • Київ — Херсон;
  • Київ — Одеса;
  • Київ — Бердянськ;
  • Київ — Генічеськ;
  • Дніпро — Одеса;
  • Львів — Одеса;
  • Харків — Одеса;
  • Харків — Херсон

Зважаючи на те, збільшиться кількість пасажирів, склади потягів поповнили на 57 вагонів. Зокрема, по два вагони додали до потягів № 29 Київ-Ужгород, № 102 Київ-Херсон. По одному вагону – на потяги № 105 Київ-Одеса, № 145 Київ-Ізмаїл та № 20 Київ-Попасна. Квитки на ці напрямки уже в продажі.

Додамо, що в «Укрзалізниці» наголошують про дотримання карантинних обмежень. Вони закликають дотримуватись маскового режиму у потягах, мити руки та користуватись антисептиками.

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