В «Укрзалізниці» назвали найпопулярніші рейси на Зелені свята

Впродовж з 18 до 28 червня залізничники планують перевезти 600 тисяч осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».
Традиційно найпопулярнішими напрямки для подорожей в Україні є:
- Київ — Херсон;
- Київ — Одеса;
- Київ — Бердянськ;
- Київ — Генічеськ;
- Дніпро — Одеса;
- Львів — Одеса;
- Харків — Одеса;
- Харків — Херсон
Зважаючи на те, збільшиться кількість пасажирів, склади потягів поповнили на 57 вагонів. Зокрема, по два вагони додали до потягів № 29 Київ-Ужгород, № 102 Київ-Херсон. По одному вагону – на потяги № 105 Київ-Одеса, № 145 Київ-Ізмаїл та № 20 Київ-Попасна. Квитки на ці напрямки уже в продажі.
Додамо, що в «Укрзалізниці» наголошують про дотримання карантинних обмежень. Вони закликають дотримуватись маскового режиму у потягах, мити руки та користуватись антисептиками.
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Ірина Марчук