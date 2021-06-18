В «Укрзалізниці» назвали найпопулярніші рейси на Зелені свята

Впродовж з 18 до 28 червня залізничники планують перевезти 600 тисяч осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Традиційно найпопулярнішими напрямки для подорожей в Україні є:

Київ — Херсон;

Київ — Одеса;

Київ — Бердянськ;

Київ — Генічеськ;

Дніпро — Одеса;

Львів — Одеса;

Харків — Одеса;

Харків — Херсон

Зважаючи на те, збільшиться кількість пасажирів, склади потягів поповнили на 57 вагонів. Зокрема, по два вагони додали до потягів № 29 Київ-Ужгород, № 102 Київ-Херсон. По одному вагону – на потяги № 105 Київ-Одеса, № 145 Київ-Ізмаїл та № 20 Київ-Попасна. Квитки на ці напрямки уже в продажі.

Додамо, що в «Укрзалізниці» наголошують про дотримання карантинних обмежень. Вони закликають дотримуватись маскового режиму у потягах, мити руки та користуватись антисептиками.

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