У центрі Львова шахрай влаштував стрілянину під час втечі

У Львові затримали зловмисника, який намагався видурити у пенсіонерки 4000 доларів, а при спробі втекти вистрелив у сина жінки. За скоєне мешканцю Одеси загрожує тюрма. Про це Львівському порталу повідомили у відділі поліції Львівщини.

Подія сталася 17 червня, коли до 79-річної львів’янки зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що її донька, яка проживає в Києві, потрапила в ДТП. Для того, щоб «вирішити проблему», необхідні гроші у сумі 4 тисячі доларів США. Незнайомець навіть зголосився приїхати до пенсіонерки за місцем проживання, на вулицю Мартовича, і забрати кошти. Жінка погодилась, та все ж повідомила про цю розмову своєму сину, який разом з товаришем поспішив до матері.

Відтак, прийшовши до квартири пенсіонерки, вони виявили там зловмисника. Той, у свою чергу, хотів втекти від незнайомих чоловік та вибіг з помешкання на вулицю, здійснивши при цьому постріл у сторону переслідувачів з невідомої зброї.

Зазначається, що очевидцем події став співробітник Львівського районного управління поліції – він миттєво оцінив ситуацію та затримав втікача.

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На щастя, постраждалих немає. Зловмисником виявився 25-річний мешканець Одеси. Правоохоронці вилучили в нього предмет, схожий на стартовий пістолет, який скерували на експертне дослідження.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та ч.3 ст.15 ч.2 ст.190 (Замах на шахрайство) ККУ. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 8 років. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.