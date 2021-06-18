У Львові відкриють інтерактивний майданчик з безпеки дорожнього руху

19 червня у Парку культури у Львові відкриють дитячий інтерактивний майданчик з безпеки дорожнього руху. Це перша така платформа, яка з’явиться в Україні. Навчання проводитимуть львівські патрульні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У суботу, 19 червня, у Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького відкриється інтерактивний майданчик для дітей з безпеки дорожнього руху. Подія відбудеться у межах проведення заходів щорічного глобального Тижня безпеки дорожнього руху.

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Ініціаторами проєкту є Львівська ОДА та Управління патрульної поліції у Львівській області. Реалізація відбувається за сприяння Консультативної місії Європейського союзу.

Відтак, після урочистого відкриття в суботу о 12:00 на майданчику діти безкоштовно навчатимуться правилам дорожнього руху.

Зазначимо, що навчання проводитимуть працівники патрульної поліції Львівщини за підтримки автошколи «Easy drive» та Львівського центрального парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького.

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Фото Департамент дорожнього господарства ЛОДА