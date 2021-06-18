У Львові оголошено штормове попередження

На суботу, 19 червня, у Львові огосили штормове попередження. У місті очікують грози, град та шквальний вітер. Мешканців закликають бути обачними. Про це повідомили у пресслужбі Львівської мерії, передає Львівський портал.

Так, за прогнозами регіонального гідрометцентру, 19 червня у Львові буде мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, град. Вітер східний, 7 – 12 м/с, вдень шквали 15 – 20 м/с. Температура вночі 12 – 14° тепла, вдень 26 – 28° тепла.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій львів’ян просять телефонувати на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.

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