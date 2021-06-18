На Львівщині викрили масштабну схему незаконного збуту спирту: вилучено майже 24 т

В одному з населених пунктів Червоноградського району організували схему незаконного збуту спирту, з якого виготовляли фальсифіковані алкогольні напої. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 24 тонни рідини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Так, у Червоноградському районі мешканці Львівщини створили схему незаконного збуту спирту. З підпільного продукту організатори виготовляли фальсифіковані алкогольні напої із підробленими марками акцизного податку. Пізніше готовий товар реалізовували через мережу гуртової та роздрібної торгівлі в регіоні.

Реклама партнерів

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили близько 24 тонни спирту невідомого походження, орієнтовна вартість якого на «чорному ринку» сткладає 7 млн грн, також вантажні автомобілі, на яких здійснювалось транспортування спирту, цистерну, бочки та обладнання для розливу.

Відкрито кримінальне провадження за за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 ККУ (Незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Наразі тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи та особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, вирішується питання про накладення арешту на майно.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

ФОто Львівської обласної прокуратури