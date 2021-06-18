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На Львівщині викрили масштабну схему незаконного збуту спирту: вилучено майже 24 т

Юлія Осим

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В одному з населених пунктів Червоноградського району організували схему незаконного збуту спирту, з якого виготовляли фальсифіковані алкогольні напої. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 24 тонни рідини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Так, у Червоноградському районі мешканці Львівщини створили схему незаконного збуту спирту. З підпільного продукту організатори виготовляли фальсифіковані алкогольні напої із підробленими марками акцизного податку. Пізніше готовий товар реалізовували через мережу гуртової та роздрібної торгівлі в регіоні.

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Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили близько 24 тонни спирту невідомого походження, орієнтовна вартість якого на «чорному ринку» сткладає 7 млн грн, також вантажні автомобілі, на яких здійснювалось транспортування спирту, цистерну, бочки та обладнання для розливу.

Відкрито кримінальне провадження за за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 ККУ (Незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Наразі тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи та особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, вирішується питання про накладення арешту на майно.

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ФОто Львівської обласної прокуратури

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