На Львівщині відкриють туристичний маршрут, який проведе до місця, де похований Король Данило

На Львівщині відкриють новий туристичний маршрут «Королівський шлях». Він з’єднає важливі історичні місця та проведе до Лаврова, де за переказами похований Король Данило. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

«Ми маємо пам’ятки в Комарно, палац у Великому Любіні, палац Балів у селі Тулиголове та родинний маєток Фредрів, розташований у селі Вишня. На основі цих та інших об’єктів ми сформуємо унікальний маршрут, присвячений 30-тій річниці Незалежності України», – пояснив директор історико-краєзнавчого музею, голова Громадської спілки «Західноукраїнська спілка музеїв» Ігор Тимець.

Він також звернувся до комісії з питань історико-культурної спадщини та туризму ЛОР з ініціативою передати на баланс історико-краєзнавчого музею комплекс будівель палацу Балів, що у селі Тулиголове, який стане частиною нового туристичного шляху. Зі слів Ігоря Тимця, колектив музею готовий поступово відновлювати палац, організувати роботи з впорядкування території.

Палац Балів/Фото: Край

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«Королівський шлях» стане поштовхом для розвитку туризму в регіоні, сприятиме популяризації забутих пам’яток архітектури XVI-XIX століть. Проєкт є стратегічним для краю, оскільки зможе активізувати міські та сільські громади, стимулювати зайнятість та наповнити бюджети від туристичної діяльності та надання супровідних сервісів, пов’язаних із туризмом», – йдеться у зверненні від адміністрації музею.

Комісія обласної ради підтримала пропозицію створення такого маршруту та передачі комплексу у селі Тулиголове на баланс музею.

«Це важливий об’єкт спадщини, який вдасться зберегти та популяризувати. На території комплексу великий парк, автентичні будівлі. Вони зараз перебувають на балансі Центру легеневого здоров`я. Лікарня – приміщення не використовує і не має коштів на його охорону. Якщо впродовж цього року не знайти ефективного господаря, то процес руйнації стане незворотним. Музей зможе забезпечити охорону, обслуговування споруд, облагородити території. Крім того, декілька будівель комплексу в доброму стані й там уже можна планувати експозицію. Без сумніву, цей палац стане яскравим об’єктом нового маршруту», – запевнив голова комісії з питань історико-культурної спадщини та туризму Львівської обласної ради Іван Щурко

Довідка

Палац Балів у селі Тулиголове на Львівщині збудований у 1898-1899 роках за проєктом львівського архітектора Владислава Галицького у стилі французького неоренесансу. На початку ХІХ століття маєтком володів рід Оссолінських. До 2017 року в приміщеннях палацового комплексу діяв туберкульозний диспансер. Палац не внесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та не має офіційного статусу пам’ятки архітектури.

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