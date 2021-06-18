65 львів’ян отримають матеріальну допомогу до Дня батька

Із нагоди святкування Дня батька управління соціального захисту виплатить матеріальну допомогу для 65 львівських татусів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Кожного року у третю неділю червня в Україні відзначають День батька. З нагоди святкування 65 татусів, які проживають у Львові, отримають одну тисячу гривень

Відтак допомогу отримають батьки, які самі (без матері) виховують дітей ( 61 особа), та батьки дітей, матері яких ухиляються від сплати аліментів ( 3 особи).

Крім цього, матеріальну допомогу виплатять батьку учасника бойових дій, який загинув під час війни на території Республіки Афганістан. Він отримає 5 тисяч гривень.

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