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130 музикантів – на 30 різних сценах. Чим дивуватиме цьогорічне Свято музики у Львові?

Вероніка Рой

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У понеділок, 21 червня, у Львові відзначатимуть Свято музики. У це день на львів’ян та гостей міста чекають виступи 130 музикантів, які дадуть безкоштовні концерти на 30 різних сценах у несподіваних локаціях міста. Про це Львівському порталу повідомили організатори події.

Іде свята – творити музику наживо в різних несподіваних локаціях. До святкування можуть доєднатися будь-хто з музикантів, гуртів, філармоній, оперних співаків чи шкільних ансамблів. Головна умова – всі артисти виступатимуть безкоштовно, а глядачі – так само безкоштовно можуть відвідати їх концерти.

Стартує Свято музики у Львові о 12:00 год. в понеділок, 21 червня. Розпочнеться все з ударів гонгу, які в цю годину лунатимуть по всьому світі, вшановуючи пам’ять загиблих від пандемії і в той же час символізуючи катарсичне оновлення та початок нового етапу. Виступи музикантів триватимуть до 22:00 год.

«Цього року Свято музики у Львові пройде масштабно – до нього долучаться понад 130 музикантів з різних куточків світу. Також запланований особливий виступ чотирьох білоруських гуртів, які ось уже більше року не можуть повернутися в свою країну через діючий там режим», – кажуть організатори.

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Крім того, виступи відбудуться на 30 сценах в різних несподіваних локаціях Львова. Кожна з них відповідатиме за свій напрямок. До прикладу, любителів класичної музики запрошують у Вірменський дворик, фанатів року – на Криву Липу, в Ротонді у парку Франка діятиме колоритна етносцена, Lem Station 21-го червня перетвориться на справжній хіп-хоп майданчик, а біля всіх точок кав’ярні Альтернативної Кави відбуватимуться несподівані вуличні перфоманси.

Цьогорічний фестиваль організатори називають народним, адже гроші для його організації збирали на Спільнокошті. За місяць вдалося зібрати понад 40 тисяч зі 120 необхідних. Та всі бажаючі все ще можуть долучитися і стати частинкою цього унікального дійства.

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