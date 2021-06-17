ОСТАННІ НОВИНИ

У центрі Львова троє зловмисників розпилили газ в обличчя та пограбували чоловіка

Вероніка Рой

|

У четвер вночі, 17 травня, на проспекті Свободи у Львові троє зловмисників пограбували чоловіка, розпиливши йому в обличчя речовину з аерозольного балончика. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Близько 2 год. ночі патрульні отримали виклик від перехожого. Він повідомив, що на проспекті Свободи до нього звернувся невідомий, бо став жертвою крадіжки телефона.

Патрульним потерпілий розповів, що особи, з якими він щойно познайомився, заволоділи його мобільним телефоном.

43-річний мешканець Львівщини дав новим знайомим телефон, аби підзарядити батарею. Коли попросив його повернути, зловмисники розпилили йому в лице речовину з аерозольного балончика та втекли.

Реклама партнерів

Потерпілий надав опис двох молодих жінок та чоловіка. Патрульні почали обстежувати прилеглі території і на перехресті вулиць Гнатюка-Січових Стрільців побачили схожих осіб.

18-річна львів’янка на очах патрульного витягнула з сумки телефон потерпілого і кинула на землю. З нею були: раніше судимий 26-річний чоловік та 19-річна молода жінка.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Речові докази вилучили. Потерпілий написав заяву. Підозрюваних у крадіжці супроводили до відділу поліції для встановлення обставин.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото: патрульна поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
П’ять років обіцянок: коли у Шевченківському гаю нарешті збудують візит-центр
Наталя ДУЛЯБА
П’ять років обіцянок: коли у Шевченківському гаю нарешті збудують візит-центр

Про зведення сучасного інформаційно-освітнього центру у Шевченківському гаю чиновники говорять щонайменше з 2016 року. П...

Розправа над захисником історичної спадщини? Чому проти Василя Петрика відкрили кримінал
Львівський портал
Розправа над захисником історичної спадщини? Чому проти Василя Петрика відкрили кримінал

Відомому на Львівщині захиснику історичної спадщини, чинному керівнику управління охорони об’єктів культурної спадщини Л...

Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт
Наталя ДУЛЯБА
Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт

У самому центрі Львова у буферній зоні ЮНЕСКО збираються знести будинок XIX ст., аби звести на його місці багатоповерхів...

Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»

Літо в Україні – традиційний час відпочинку та подорожей. Саме на цей період багато хто із львів'ян планує відпустку, зб...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів