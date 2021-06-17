У центрі Львова троє зловмисників розпилили газ в обличчя та пограбували чоловіка

У четвер вночі, 17 травня, на проспекті Свободи у Львові троє зловмисників пограбували чоловіка, розпиливши йому в обличчя речовину з аерозольного балончика. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Близько 2 год. ночі патрульні отримали виклик від перехожого. Він повідомив, що на проспекті Свободи до нього звернувся невідомий, бо став жертвою крадіжки телефона.

Патрульним потерпілий розповів, що особи, з якими він щойно познайомився, заволоділи його мобільним телефоном.

43-річний мешканець Львівщини дав новим знайомим телефон, аби підзарядити батарею. Коли попросив його повернути, зловмисники розпилили йому в лице речовину з аерозольного балончика та втекли.

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Потерпілий надав опис двох молодих жінок та чоловіка. Патрульні почали обстежувати прилеглі території і на перехресті вулиць Гнатюка-Січових Стрільців побачили схожих осіб.

18-річна львів’янка на очах патрульного витягнула з сумки телефон потерпілого і кинула на землю. З нею були: раніше судимий 26-річний чоловік та 19-річна молода жінка.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Речові докази вилучили. Потерпілий написав заяву. Підозрюваних у крадіжці супроводили до відділу поліції для встановлення обставин.

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Фото: патрульна поліція