У пунктах пропуску на Львівщині зупинилися майже 500 автомобілів

Станом на ранок 17 червня у пунктах пропуску на кордоні з Польщею утворилися черги. Майже 500 автомобілів чекають, аби потрапити до сусідньої країни. Про це інформує Західне управління Держприкордонслужби, передає Львівський портал.

Так, найбільше автівок зупинилися перед пунктом пропуску «Шегині» – 200, тоді як 140 автомобілів у «Краковці», 80 – у «Грушеві». Ще 50 транспортних засобів застрягли у «Рава-Руській». Натомість у «Ягодині» черг немає.

Зазначимо, що у трьох пунктах пропуску «Смільниця», «Угринів» та «Угринів» без черг. Ці пункти наразі тимчасово закриті з польської сторони.

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