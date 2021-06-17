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Сім будівель у центрі Львова суд залишив у власності області

Юлія Осим

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Господарський суд Києва залишив у власності громад Львівщини сім будівель, розташованих у центрі Львова. Відтак, позов Львівської мерії щодо визнання недійсними свідоцтв на ці об’єкти нерухомості лишився незадоволеним. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Так, у середу, 16 червня Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким відмовив у повному обсязі Львівській міській раді у позові до Львівської обласної ради та залишив право власності щодо семи об’єктів нерухомості у центрі Львова за територіальними громадами області.

Як зазначається, в позові у грудні 2020 року  мерія просила суд скасувати рішення обласної ради, відтак, визнати недійсними свідоцтва про право власності та скасувати державну реєстрацію права власності.

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Йдеться про сім об’єктів нерухомості, розташованих у центрі Львова, які перебувають у спільній власності громад Львівщини в особі ЛОР:

  • Кам’яниця «Пори року» за адресою: вул. Вірменська, 23;
  • будівля Музею «Арсенал» за адресою: вул. Підвальна, 5;
  • Будинок архітектора («Порохову вежу») за адресою: вул. Підвальна, 4;
  • Чорна кам’яниця за адресою: пл. Ринок, 4;
  • Палац Корнякта за адресою: пл. Ринок, 6;
  • Кам’яниця Массарівська за адресою: пл. Ринок, 24;
  • навчальний корпус Львівського професійного ліцею торгівлі та сфери послуг Палац Корнякта за адресою: вул. Лесі Українки, 26.

«Очевидно, що Львівська міська рада буде подавати апеляційну скаргу на це рішення. Однак ми переконані, що правові підстави для визнання рішень обласної ради, якими оформлено право спільної власності територіальних громад Львівської області на ці об’єкти нерухомості, немає», — наголосив заступник начальника юридичного відділу облради Ярослав Гасяк.

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