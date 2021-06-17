На Львівщині мотоцикліст зіткнувся з конем: загинули водій і тварина

Смертельне зіткнення мотоцикліста з конем сталося у селі Комарники на Самбірщині. Від отриманих травм водій транспортного засобу помер на місці. Тварина також загинула. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

16 червня близько 22:00 у селі Комарники Самбірського району водій мотоцикла «Suzuki» 1995 року народження в’їхав у коня. Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці події ще до приїзду медиків швидкої допомоги.

За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Проводиться досудове розслідування. Встановлюються обставини події.

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