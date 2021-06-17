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На Львівщині громада отримає землю вартістю майже 16 млн грн

Юлія Осим

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Суд повернув земельну ділянку на території Львівського району у власність громади. Вартість землі складає майже 16 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Господарський суд Львова ухвалив рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки, площею понад 16 га та вартістю близько 16 млн грн, що розташована на території колишнього Кам’янка-Бузького району.

Як встановили прокурори, товариство з обмеженою відповідальністю уклало зазначений договір оренди із Жовтанецькою сільською радою, однак систематично не здійснювало плату за користування землею.

Відтак, за рішенням суду договір оренди буде розірвано, а земельну ділянку повернуть у власність громади.

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