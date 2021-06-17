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Львівщина отримала 57 нових «швидких»: куди поїдуть автомобілі

Юлія Осим

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Автопарк Центру екстреної медицини катастроф Львівщини поповнився 57 новими автомобілями швидкої допомоги. Це автомобілі «Citroen» та «Renault Master» типу В, стандартні «швидкі» та реанімобілі типу С. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Так, з 12 нових «швидких» Центр закупив за кошти, отримані від НСЗУ через «ковідний» пакет. Ще 45 авто – це поставка Міністерства охорони здоров’я. Передача автомобілів працівникам Центру відбулася 17 червня на стадіоні Арена «Львів».

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Зазначається, що «швидкі» розподілять пропорційно по всіх підстанціях області, відповідно до максимальних потреб в автомобілях відповідного класу. Вже у п’ятницю, 18 червня, нові «швидкі» заступлять на чергування.

Куди поїдуть отримані автомобілі:

1. Станція екстреної медичної допомоги «Львів» – 25 автомобілів екстреної медичної допомоги;
2. Станція екстреної медичної допомоги «Буськ» (загалом 6 автомобілів екстреної медичної допомоги ):
– Підстанція екстреної медичної допомоги «Буськ» – 1 автомобіль екстреної медичної допомоги;
– Пункт екстреної медичної допомоги «Красне» – 1 автомобіль екстреної медичної допомоги;
– Підстанція екстреної медичної допомоги «Золочів» – 1 автомобіль екстреної медичної допомоги;
– Підстанція екстреної медичної допомоги «Броди» – 1 автомобіль екстреної медичної допомоги;
– Пункт екстреної медичної допомоги «Підкамінь» – 1 автомобіль екстреної медичної допомоги;
– Підстанція екстреної медичної допомоги «Кам’янка-Бузька» – 1 автомобіль екстреної медичної допомоги;
3. Станція екстреної медичної допомоги «Червоноград» – (загалом 3 автомобілів екстреної медичної допомоги):
– Підстанція екстреної медичної допомоги «Червоноград» – 2 автомобілів екстреної медичної допомоги;
– Пункт екстреної медичної допомоги «Радехів» – 1 автомобіль екстреної медичної допомоги;
4. Станція екстреної медичної допомоги «Новояворівськ» – (загалом 5 автомобілів екстреної медичної допомоги):
– Підстанція екстреної медичної допомоги «Новояворівськ» – 1 автомобіль екстреної медичної допомоги;
– Підстанція екстреної медичної допомоги «Яворів» – 1 автомобіль екстреної медичної допомоги;
– Пункт екстреної медичної допомоги «Немирів» – 1 автомобіль екстреної медичної допомоги;
– Пункт екстреної медичної допомоги «Краковець» – 1 автомобіль екстреної медичної допомоги;
– Пункт екстреної медичної допомоги «Судова Вишня» – 1 автомобіль екстреної медичної допомоги;
5. Станція екстреної медичної допомоги «Самбір» – (загалом 4 автомобілів екстреної медичної допомоги):
– Підстанція екстреної медичної допомоги «Самбір» – 2 автомобілів екстреної медичної допомоги;
– Підстанція екстреної медичної допомоги «Турка» – 1 автомобіль екстреної медичної допомоги;
– Підстанція екстреної медичної допомоги «Старий Самбір» – 1 автомобіль екстреної медичної допомоги;
6. Станція екстреної медичної допомоги «Стрий» – (загалом 7 автомобілів екстреної медичної допомоги):
– Підстанція екстреної медичної допомоги «Стрий» – 2 автомобілів екстреної медичної допомоги;
– Підстанція екстреної медичної допомоги «Сколе» – 2 автомобілів екстреної медичної допомоги;
– Пункт екстреної медичної допомоги «Верхнє Синьовидне» – 1 автомобіль екстреної медичної допомоги;
– Підстанція екстреної медичної допомоги «Жидачів» – 1 автомобіль екстреної медичної допомоги;
– Підстанція екстреної медичної допомоги «Миколаїв» – 1 автомобіль екстреної медичної допомоги;
7. Станція екстреної медичної допомоги «Дрогобич» – (загалом 7 автомобілів екстреної медичної допомоги):
– Станція екстреної медичної допомоги «Дрогобич» – 2 автомобілів екстреної медичної допомоги;
– Пункт екстреної медичної допомоги «Трускавець» – 2 автомобілів екстреної медичної допомоги;
– Пункт екстреної медичної допомоги «Борислав» – 1 автомобіль екстреної медичної допомоги;
– Пункт екстреної медичної допомоги «Східниця» – 1 автомобіль екстреної медичної допомоги;
– Пункт екстреної медичної допомоги «Стебник» – 1 автомобіль екстреної медичної допомоги.

За словами керівника львівського Центру медицини катастроф Андрія Васька, на сьогодні на базі Центру є 140 автомобілів, проте близько 100 з них потребують заміни.

Окрім тогона початку липня очікується поставка ще 55 автомобілів.

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Фото ЛОДА

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