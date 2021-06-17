Бомбосховище на Навроцького у Львові продали за 5,2 млн грн

Фонд держмайна продав нежитлову будівлю, що знаходиться на вулиці Навроцького, 1 Львові, за 5,2 млн грн. Про це інформує пресслужба ФДМ.

Аукціон із продажу нежитлової будівлі на Навроцького відбувся 17 червня. За право власності на актив на відкритих торгах змагалися 16 учасників.

Стартова ціна будівлі становила 413 220 грн. Під час торгів підприємець Олександр Сокотун запропонував найвищу ціну – 5 205 900 грн, що у 12,6 разів більше від стартової.

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Будівля на Навроцького, 1 побудована у 1976 році. Її площа становить 97 м². Колись у будівлі було сховище цивільної оборони. Споруда заглиблена у землю, збудована в основному з бетону та має 10 окремих приміщень. Станом на зараз технічний стан будівлі та приміщень – незадовільний.

Тепер переможець має підписати протокол про результати торгів, укласти договір купівлі-продажу і здійснити розрахунок – після цього процес приватизації об’єкту вважатиметься офіційно завершеним.

Згідно із даними Youcontrol, Олександр Сокотун – співвласник ТзОВ «Хінкальня-Левандівка», директор будівельних фірм.

Також він є серед засновників ТзОВ «Західна девелоперська група» та ТзОВ «Львівська девелоперська група», що зводитимуть біля Краківського ринку житлово-офісний комплекс.

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Фото: ФДМ