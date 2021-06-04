Біля Краківського ринку збудують житлово-офісний комплекс

На місці колишнього заводу «Львівметалопласт», що відразу біля Льіввської пивоварні, збудують новий житлово-офісний комплекс. Відповідні рішення у п’ятницю, 4 червня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає Львівський портал.

На це будівництво мерія видала відразу двоє містобудівних умов та обмежень:

ТзОВ «Західна девелоперська група» – на реконструкцію із надбудовою колишнього виробничого корпусу на вул. Клепарівській, 15 під офіси;

ТзОВ «Львівська девелоперська група» – на нове будівництво за цією ж адресою багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

Йдеться про будівництво нового житлово-офісного комплексу в історичному ареалі Львова. Його збираються звести на місці колишнього заводу «Львівметалопласт». Поруч – Львівська пивоварня, Краківський ринок, гуртожиток інституту економіки і туризму.

Первинно у будівлях на вул. Клепарівській, 15 існував притулок для бідних фундації брата Альберта (польського живописця Адама Хмельовського, який став ченцем). Саме для цього їх спорудили у 1890-х роках.

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Виробничий корпус, який збираються відреконструювати під офіси, – автентична двоповерхова будівля кінця XIX століття.

За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, вона є пам’яткою архітектури, проте має історичну цінність. Будинок збираються відновити, добудувати третій мансардний поверх, який буде повністю заскленим.

Новий житловий будинок буде зблокований до офісного і матиме різну поверховість – 4-6-7 поверхів. На даху облаштують тераси і висадять дерева.

Квартири будуть у верхініх поверхах будівлі, а в нижніх – офіси, магазини та інша комерція. Цей будинок зводитимуть на земельній ділянці площею 0,42 га, її забудують на 49%.

Своїм рішенням виконком встановив, що висота відреконструйованого офісу не повинна перевищувати 12,3 м. Натомість гранично допустиму висоту сусіднього житлово-комерційного будинку мають визначити після моделювання цього об’єкта з різних точок міста.

«Згідно з висновком історичної ради пропонуємо відкоригувати задані висоти у містобудівних умовах і обмежденнях [19, 28,9 і 32,5 м], аби цей комплекс був максимально коректним на фоні довколишнього середовища», – відзначив Антон Коломєйцев.

Міський голова Андрій Садовий підтримав цю пропозицію, наголосивши на «найоптимальнішому варіанті» щодо висоти житлово-комерційної частини об’єкта.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Західна девелоперська група» – будівельна компанія, що існує з 2017 року. Її засновниками є троє львів’ян Артем Хмиз, Віталій Сулима, Олександр Сокотун і ТзОВ «Преміум-Буд» (за яким стоять Ірина Петрицька та Марко Ткач).

Артем Хмиз є відомим львівським бізнесменом, ресторатором, членом виконавчого комітету мерії. Він є співвласником ресторану «Tante Sophie», пабу «Дублін», мережі «Майстерня карамелі» та ще низки фірм. Олександр Сокотун – співвласник ТзОВ «Хінкальня-Левандівка», раніше мав частки у ще кількох закладах громадського харчування, директор будівельних фірм. Віталій Сулима має стосунок до низки будівельних компаній, зокрема є засновником «АВР-Буд».

ТзОВ «Львівська девелоперська група» теж є будівельною компанією. Її власниками є вищезгадані Артем Хмиз, Олександр Сокотун, львів’янка Юлія Ромась і ТзОВ «Прауд проект 7» (за яким стоїть згаданий Віталій Сулима і поляк Рафал Ожаровскі).

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