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Авто стало металобрухтом: у потужній ДТП в Суховолі постраждали двоє 17-річних хлопців

Ірина Марчук

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У четвер вранці, 17 червня, у селі Суховоля, що неподалік Львова, автомобіль Volkswagen Jetta з’їхав у кювет та перекинувся. У результаті аварії постраждали 17-річні водій та пасажир автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

Близько 6 години ранку до рятувальників надійшла інформація про ДТП, що трапилася в селі Суховоля. За даними рятувальників, водій автомобіля Volkswagen Jetta не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.

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У результаті аварії травми отримали 17-річні водій та пасажир автомобіля. Із фото ДСНС видно, що внаслідок ДТП понівечений легковик перетворився фактично на металобрухт. Рятувальникам за допомогою підручних засобів довелося деблоковувати водія з автомобіля. Обох хлопців госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

До ліквідації наслідків ДТП було залучено п’ятьох рятувальників та дві одиниці спецтехніки.

Наразі правоохоронці з’ясовують причини та деталі дорожньо-транспортної пригоди.

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Фото: ДСНС

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