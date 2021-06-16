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Водій зі Львівщини виїхав на зустрічну та врізався у позашляховик на Рівненщині

Юлія Осим

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Увечері 15 червня мешканець Львівської області скоїв ДТП на Рівненщині. Водій за кермом Volkswagen Passat виїхав на зустрічну смугу та врізався у позашляховик. Від удару останній перекинувся. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.

Автозіткнення сталося вчора, 15 червня, близько 20:45 на вулиці Повстанців у селищі Володимирець Рівненської області. Встановлено, що 50-річний водій Volkswagen Passat, мешканець Львівщини, не врахував дорожньої обстановки, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Toyota Land Cruiser під керуванням 31-річного жителя села Довговоля.

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Зазначається, що від удару позашляховик врізався в електроопору та перекинувся. Зі слів свідків, мешканець Львівщини на легковику оминав вибоїну.

У результаті ДТП обох водіїв із тяжкими травмами різного ступеня госпіталізували у реанімаційне відділення.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Транспортні засоби вилучені. Також у кермувальників відібрані зразки крові для визначення стану сп’яніння.

Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини автопригоди.

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Фото Нацполіції Рівненської області

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