У Стрию приміщення вартістю більше 53 млн грн повернуто державі

Суд повернув державі цілісні майнові комплекси, розташовані в Стрию на Львівщині. Раніше будівлі та споруди вартістю понад 53 млн грн незаконно передали підприємству у власність. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Прокурори встановили, що у Стрию майно одного з колишніх дочірних підприємств ДАК «Хліб України» було передано новоствореному державному підприємству, згідно з постановою Кабміну, лише на праві господарського відання для статутної діяльності, а не у власність. Відтак, підприємство, не будучи власником, звернулося до міської ради для винесення рішень про оформлення та реєстрацію права власності на об’єкти нерухомості.

У свою чергу, міська рада видала такі рішення та свідоцтва, на підставі яких здійснено реєстрацію права власності за новоствореним державним підприємством, хоча не мала на це права.

Як зазначається, на підставі цього прокуратура звернулася до Господарського суду з позовом, який задоволено в понвому обсязі. Так, судом визнано незаконними та скаовано вказані рішення і свідоцтва. Право власності на цілісні майнові комплекси площею 31,2 тисяч кв м та вартістю понад 53,5 млн грн повернуто державі.

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