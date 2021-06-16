У Шегинях намагалися незаконно вивезти за кордон дитину

У пукнті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею намагалися незаконно вивезти дитину. Під час перевірки документів прикордонники виявили підроблений дозвіл батька, який на момент видачі документу не був в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Зазначається, що неповнолітній громадянин України слідував за кордон через пункт пропуску «Шегині» в якості пасажира мікроавтобуса «Рено». Особа, яка супроводжувала хлопця, надала інспектору-прикордоннику нотаріально завірену заяву від обох батьків на право супроводу дитини у закордонних поїздках. Документ видав приватний нотаріус в Україні.

Однак в ході перевірки прикордонники засумнівалися щодо законності виїзду дитини за межі України. Відтак, під час додаткових перевірок інспектори встановили, що батько дитини на момент видачі доручення в Україні не знаходився.

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За фактом виявлення ознак правопорушення за ст.358 ККУ («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів») проінформовано співробітників Нацполіції.

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