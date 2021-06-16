У МОЗ назвали вакцини, щеплення якими дає право на в'їзд в Україну без самоізоляції

Право на в’їзд в Україну без проходження самоізоляції мають особи, які отримали документ про проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 препаратом, схваленим ВООЗ. У МОЗ повідомили список таких вакцин для екстреного використання, передає Львівський портал.
Отож, до переліку препаратів, дозволених Всесвітньою організацією охорони здоров’я, належать:
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Comirnaty (BNT162b2) виробництва Pfizer-BioNTech, зареєстрована в Україні під назвою “Комірнаті”;Реклама партнерів
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AstraZeneca/Oxford (AZD1222), зареєстрована в Україні під назвою “Астразенека”;
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Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) виробництва Serum Institute of India, зареєстрована в Україні під назвою “Ковішелд”;
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CoronaVac виробництва Sinovac Biotech, зареєстрована в Україні під назвою “Коронавак”;
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Janssen, або Johnson & Johnson, (Ad26.COV2.S, JNJ-78436735);
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mRNA-1273 виробництва Moderna;
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BBIBP-CorV виробництва Sinopharm.
Нагадаємо, що вакцина російського виробника «Спутник V» не входить до цього переліку і не дає право на в’їзд в Україну.
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Юлія Осим