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У Львові затримали грабіжника

Андрій Котенський

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У Львові затримали зловмисника, причетного до пограбування відвідувачки магазину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Поліції Львівщини.

За даними відомства, 15 червня близько 16.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з магазинів, розташованому на вулиці Городоцькій у Львові, невідомий чоловік пограбував відвідувачку.

Як в подальшому встановили співробітники Львівського районного управління поліції, 35-річний житель Львова, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, вихопив з рук у 52-річної жінки мобільний телефон та вибіг з магазину. Очевидці повідомили про подію у поліцію та вжили заходів для затримання зловмисника.

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На місці події працювали слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції, а також патрульні поліцейські. Правоохоронці вилучили речові докази, за фактом грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

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