ОСТАННІ НОВИНИ

У 2021 році Україна витратила 19 мільярдів на боротьбу з covid

Ольга Денисяка

|

За 5 місяців 2021 року видатки на боротьбу з COVID-19 становили 19,5 млрд грн, найбільше спрямовано на програму медичних гарантій. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів.

Із загальної суми у 19,5 млрд грн найбільше спрямували на оплату медзакладам за послуги зі стаціонарної медичної допомоги та вакцинації населення. Також на 6,7 млрд грн закупили вакцини від коронавірусу. На заходи соціальної підтримки з бюджету витратили 1,6 млрд грн.

Загалом у 2021 році на боротьбу з коронавірусом передбачено понад 33 млрд грн. 15,4 млрд грн, спрямують на програми медичних гарантій за стаціонарну медичну допомогу та на оплату послуг медичних закладів з вакцинації.

Крім того, на 10,5 млрд грн буде закуплено 38 млн доз вакцин. Також очікується отримання в рамках механізму COVAX близько 8 млн доз вакцин.

Реклама партнерів

Станом на кінець травня 2021 року укладено договори на поставку 32 млн доз вакцин за рахунок коштів державного бюджету: 2 млн доз вакцин виробництва AstraZeneca; 10 млн доз вакцин виробництва Novavax, 20 млн доз вакцин виробництва Pfizer.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
П’ять років обіцянок: коли у Шевченківському гаю нарешті збудують візит-центр
Наталя ДУЛЯБА
П’ять років обіцянок: коли у Шевченківському гаю нарешті збудують візит-центр

Про зведення сучасного інформаційно-освітнього центру у Шевченківському гаю чиновники говорять щонайменше з 2016 року. П...

Розправа над захисником історичної спадщини? Чому проти Василя Петрика відкрили кримінал
Львівський портал
Розправа над захисником історичної спадщини? Чому проти Василя Петрика відкрили кримінал

Відомому на Львівщині захиснику історичної спадщини, чинному керівнику управління охорони об’єктів культурної спадщини Л...

Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт
Наталя ДУЛЯБА
Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт

У самому центрі Львова у буферній зоні ЮНЕСКО збираються знести будинок XIX ст., аби звести на його місці багатоповерхів...

Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»

Літо в Україні – традиційний час відпочинку та подорожей. Саме на цей період багато хто із львів'ян планує відпустку, зб...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів