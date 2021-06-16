У 2021 році Україна витратила 19 мільярдів на боротьбу з covid

За 5 місяців 2021 року видатки на боротьбу з COVID-19 становили 19,5 млрд грн, найбільше спрямовано на програму медичних гарантій. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів.

Із загальної суми у 19,5 млрд грн найбільше спрямували на оплату медзакладам за послуги зі стаціонарної медичної допомоги та вакцинації населення. Також на 6,7 млрд грн закупили вакцини від коронавірусу. На заходи соціальної підтримки з бюджету витратили 1,6 млрд грн.

Загалом у 2021 році на боротьбу з коронавірусом передбачено понад 33 млрд грн. 15,4 млрд грн, спрямують на програми медичних гарантій за стаціонарну медичну допомогу та на оплату послуг медичних закладів з вакцинації.

Крім того, на 10,5 млрд грн буде закуплено 38 млн доз вакцин. Також очікується отримання в рамках механізму COVAX близько 8 млн доз вакцин.

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Станом на кінець травня 2021 року укладено договори на поставку 32 млн доз вакцин за рахунок коштів державного бюджету: 2 млн доз вакцин виробництва AstraZeneca; 10 млн доз вакцин виробництва Novavax, 20 млн доз вакцин виробництва Pfizer.

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