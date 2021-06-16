На площі Ринок запрацює фермерський ярмарок

У суботу, 19 червня, у місті відновлять традиційне проведення Львівського фермерського ярмарку на площі Ринок у літній сезон. Відтак, щосуботи усіх охочих запрошують відвідати ярмарки та придбати продукцію місцевих фермерів, підтримавши цим локального виробника. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Цьогорічний ярмарок відбуватиметься щосуботи з 19 червня площі Ринок з 09:00 до 15:00 год.

Відтак, до участі запрошують зареєстровані фермерські господарства, які попередньо повинні заповнити форму за цим посиланням.

Додамо, що співорганізаторами ярмарку є ТзОВ «Львівські ярмарки» та Сільськогосподарський дорадчий центр «Фермерська Країна».

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.