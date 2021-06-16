На Львівщині створили 35 сімейних фермерських господарств. Як отримати держпідтримку

Впродовж двох років на Львівщині утворили 35 сімейних фермерських господарств із особистих селянських, які спеціалізуються у галузі молочного тваринництва. Реорганізацію заохочують державною фінансовою підтримкою. Про це Львівському порталі повідомили у Департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА.

За даними ЛОДА, цього року в рамках Комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства Львівщини на 2021-2025 роки скерували фінансову підтримку аграріям у розмірі 20,3 млн гривень. Окрему частину суму, а саме 1, 56 млн гривень, планують витратити на підтримку сімейних фермерських господарств, які не мають статусу юридичної особи. Ці кошти відшкодують за придбання головних засобів на поголів’я великої рогатої худоби.

«Особливістю Львівської області є велика кількість сільського населення – 978 тис. осіб, а відтак і особистих селянських господарств – близько 280 тис. Саме особисті селянські господарства мають потенціал для створення СФГ. Розвиток фермерства дозволить вирішити проблеми самозайнятості на селі», – ровідомила директорка департаменту агропромислового розвитку ЛОДА Тетяна Гетьман.

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Для того, щоб взяти участь у програмі підтримки сільського господарства необхідно ознайомитись із переліком документів за посиланням: loda.gov.ua.

Даний проєкт здійснюється в рамках підтримки Міністерства закордонних справ, торгівлі і розвитку Канади «Розвиток молочного бізнесу в Україні», що реалізовує Львівська аграрна дорадча служба. Його мета полягає в тому, аби допомогти сільським господарствам перетворитися у молокопереробні фермерські підприємства.

До слова, в рамках цього проекту, 18 червня в селі Утішків, Буського району, розпочнеться будівництво першого кооперативного молокозаводу в Україні

З нагоди святкування Дня фермера в Україні кращих аграріїв області запрошують до участі в семінарі «Розвиток фермерства молочного напряму», що відбудеться 18 червня у селі Малехів, вул. Галицька 1/Ф

Фото: ЛОДА

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