На кордоні з Польщею утворилися черги: де найбільше автомобілів

16 червня у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні утворилися черги. Станом на 12:00 більше 300 автомобілів чекають, щоб потрапити до сусідньої країни. Найбільші автозатори у Шегинях. Про це інформує Західне управління Держприкордонслужби, передає Львівський портал.

Так, перед пунктом пропуску «Шегині» у черзі на в’їзд до Польщі чекають 110 автівок, тоді як у «Грушеві» – 80 та у «Краковці» – 70. Ще 50 транспортних засобів зупинилися «Рава-Руській». Натомість у «Ягодині» черг немає.

Зазначимо, що у трьох пунктах пропуску «Смільниця», «Угринів» та «Угринів» без черг. Ці пункти наразі тимчасово закриті з польської сторони.

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