Мешканця Яворівщини оштрафували за контрабанду бурштину

Житель Яворівщини заплатить 51 тисячу гривень штрафу за спробу нелегально вивезти за кордон 3 кг бурштину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Бурштинового контрабандиста затримали цьогоріч у квітні у пункті пропуску «Шегині». 29-річний мешканець Яворівщини намагався підпільно перевезти у своєму авто більше 3 кг сонячного каміння. Його вартість оцінили у майже 60 тисяч гривень.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.240-1 КК України (незаконне придбання, зберігання та перевезення бурштину).

Фігурант визнав свою вину й уклав відповідну угоду з прокурорами. Суд затвердив цю угоду і призначив контрабандисту штраф розміром 51 тисячу гривень.

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