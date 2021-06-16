ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканця Яворівщини оштрафували за контрабанду бурштину

Наталя Дуляба

|

Житель Яворівщини заплатить 51 тисячу гривень штрафу за спробу нелегально вивезти за кордон 3 кг бурштину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Бурштинового контрабандиста затримали цьогоріч у квітні у пункті пропуску «Шегині». 29-річний мешканець Яворівщини намагався підпільно перевезти у своєму авто більше 3 кг сонячного каміння. Його вартість оцінили у майже 60 тисяч гривень.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.240-1 КК України (незаконне придбання, зберігання та перевезення бурштину).

Фігурант визнав свою вину й уклав відповідну угоду з прокурорами. Суд затвердив цю угоду і призначив контрабандисту штраф розміром 51 тисячу гривень.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
П’ять років обіцянок: коли у Шевченківському гаю нарешті збудують візит-центр
Наталя ДУЛЯБА
П’ять років обіцянок: коли у Шевченківському гаю нарешті збудують візит-центр

Про зведення сучасного інформаційно-освітнього центру у Шевченківському гаю чиновники говорять щонайменше з 2016 року. П...

Розправа над захисником історичної спадщини? Чому проти Василя Петрика відкрили кримінал
Львівський портал
Розправа над захисником історичної спадщини? Чому проти Василя Петрика відкрили кримінал

Відомому на Львівщині захиснику історичної спадщини, чинному керівнику управління охорони об’єктів культурної спадщини Л...

Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт
Наталя ДУЛЯБА
Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт

У самому центрі Львова у буферній зоні ЮНЕСКО збираються знести будинок XIX ст., аби звести на його місці багатоповерхів...

Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»

Літо в Україні – традиційний час відпочинку та подорожей. Саме на цей період багато хто із львів'ян планує відпустку, зб...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів