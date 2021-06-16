Мама Ілона Маска виступить на ІТ Arena 2021

Мей Маск – знана дієтологиня, яка виступає по всьому світу з доповідями, концентруючись на тому, як допомогти жінкам залишатися впевненими, цілеспрямованими та сильними, матиме виступ 8 жовтня в рамках форуму IT Arena у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Мей Маск досягла визнання у своїй галузі в трьох країнах та була Першим Представником Дієтологів-консультантів ПАР, Президентом Організації Дієтологів-Консультантів Канади та Головою Кафедри Дієтологічних Підприємців Академії Дієтології та Харчування в США. Мей також виграла премію Outstanding Nutrition Entrepreneur. Книга Мей Маск «Жінка, яка має план» стала міжнародним бестселером у понад 70 країнах. У 2021 році книга вийшла в українському перекладі.

Зараз Мей Маск продовжує проводити презентації на теми підприємництва, старіння, гендерної рівності, батьків-одинаків, впевненості та здоров’я для корпорацій, асоціацій, лікарень та університетів. Мей подорожує по світу, читаючи лекції в Мельбурні, Стокгольмі, Києві, Будапешті, Каннах, Бейруті та найбільших містах США, Канади та ПАР.

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Мей також є амбасадоркою двох неурядових організацій: Big Green, в якій створюють овочеві й фруктові сади для незабезпечених шкіл та Dress for Success, глобальної некомерційної організації, яка допомогла більше мільйону жінок досягти економічної незалежності, забезпечивши їх робочим одягом та надавши підтримку у вигляді різноманітних програм особистого та професійного розвитку.

Мей Маск – мати засновника SpaceX та Tesla Ілона Маска, підприємця у сфері сталого фермерства Кімбала Маска та режисерки Тоски Маск.

Мей Маск виступить на IT Arena у форматі онлайн fireside-чату в п’ятницю, 8 жовтня, о 17:30 (EEST). У своїй доповіді вона зосередиться на розширенні можливостей жінок та їхньому впливі на розвиток технологічної галузі.

До слова, у запланованій на 7–9 жовтня IT Arena прагнуть максимізувати переваги як в інтернеті, так і в режимі офлайн, створюючи більш зручну атмосферу для учасників.

Щороку до спікерів IT Arena входять провідні експерти найрізноманітніших світових компаній. Серед вже оголошених спікерів, які поділяться ідеями під час цьогорічного заходу – представники H&M, Google, Cloudera. Через проблеми безпеки, пов’язані з COVID-19, та обмежену мобільність між країнами, більшість міжнародних спікерів віртуально приєднаються до IT Arena. Однак онлайн-формат пропонує необмежену можливість залучити найкращих спікерів на конференцію.

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