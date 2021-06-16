Експорт товарів із Львівщини збільшився на 17%

Впродовж першого кварталу цього року, експорт товарів із Львівщини становив 854,9 млн дол. США, натомість імпорт – 1313,3 млн дол. У порівнянні із минулорічними даними січня-квітня 2020 року, експорт зріс на 17%, а імпорт на 31,6%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

За даними Головного управління статистики Львівській області, Львівська область проводила зовнішньоторговельні операції з підприємствами 158 країн. Лідерами експортованої продукції є Польща – 28,0%, Німеччина – 13,2%, Чехія – 7,5% та Данія – 6,6%. Серед товарів, яких найбільше вивозили переважає електротехнічне обладнання – 21,7%, меблі – 17,4%, зернові культури – 8,9% та вироби із деревини – 8,4%.

Стосовно імпорту, то найбільша його частка припадає на Польщу – 20,4%, Китай – 12,3% Білорусь – 11,5% та Німеччину –11,2%. Основу товарів, яких найбільше ввозили становили нафта та її продукти – 16,3%, електротехнічне обладнання – 9,1%, механічне обладнання – 6,7%, а також пластмаси, полімерні матеріали – 6,1%.

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Зазначимо, що частка експорту у країни Європейського Союзу становила 685,6 млн дол (80,2%), а імпорту – 705, 7 млн дол (53,7%).

Фото: ЛОДА

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