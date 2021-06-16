Де у Львові діють безкоштовні літні школи дитячих клубів

Цього тижня розпочали свою діяльність літні школи Дитячих клубів Львова. У програмах шкіл – веселі змагання, тренування, мистецькі акції та конкурси. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Мережа Дитячих клубів Львова налічує понад 40 клубів та 100 різноманітних гуртків. На час літніх канікул клуби пропонують дітворі різні можливості для проведення вільного часу. Зокрема, організовують осередки активного дозвілля, в яких маленькі відвідувачі мають змогу спробувати себе в різних видах творчості, спортивних іграх, спільних прогулянках. Клуби безкоштовні та розташовані у всіх районах міста, аби дітям було зручно добиратися на заняття.

Крім цього управління молодіжної політики ЛМР організовує захід у середині липня для всіх, хто долучився до літніх шкіл.

«Кульмінацією цих шкіл є масштабний захід «Літній драйв», який організовується для всіх діток, які відвідували літні школи. «Літній драйв» дитячих клубів відбуватиметься у парку «Знесіння». Програма заходу включає різноманітні конкурси, естафети та призи для переможців. Крім цього, ми будемо варити куліш та знайомитись», – розповіла координатор Дитячих клубів міста Львова Діана Наорлевич.

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