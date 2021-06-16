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Частина Львова залишиться без води через підключення водогону

Андрій Котенський

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Завтра, 17 червня, кілька вулиць Залізничного, Франківського і Галицького районів будуть без водопостачання через підключення нового водопроводу на вулиці Степана Бандери. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією ЛМКП «Львівводоканал», у зв’язку з проведенням робіт з реконструкції дороги на вулиці Степана Бандери, завтра, 17 червня, проводитимуть роботи з перепідключення новозбудованого водопроводу діаметром 225 мм (ПЕ). Відтак з 09.30 до 18.00 год буде припинено подачу води до кількох вулиць Залізничного, Франківського і Галицького районів.

Зокрема, без водопостачання будуть вулиці: С. Бандери (парна сторона № 30,32,32а, непарна сторона № 71-91), пл. Кропивницького, Городоцька (парна сторона № 98-110, непарна сторона № 127-151), Тобілевича, Горської, Опільського, пл. Липнева, Сар’яна, Героїв УПА (парна сторона № 4-24, непарна сторона № 3-33), Антоновича (парна сторона № 4-24, непарна сторона № 7-23), Шептицьких,43,45, Ангеловича, Митрополита Андрея.

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Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

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