Укравтодор відмовляється робити поточний середній ремонт доріг

Укравтодор повністю відмовляється від проведення поточного середнього ремонту доріг. Вже з 2022 року в Україні здійснюватимуть тільки два види ремонтів — капітальний та поточний. Про це йдеться на Facebook-сторінці Укравтодору, передає Львівський портал.

Так, з наступного року Служби автомобільних доріг відмовляться від поточного середнього ремонту на користь капітального ремонту. Оскільки з початку 2022-го набирає чинності ДСТУ 8747, встановлюється лише два види ремонтів — капітальний та поточний.

Водночас ті об’єкти, на яких роботи вже розпочаті, завершать у межах поточного середнього ремонту.

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В Укравтодорі пояснюють, що основна мережа доріг України — а це 120 тисяч км доріг місцевого значення і близько 47 тисяч км доріг державного значення — збудована у 1970-1980 роках. Відповідно, вони не розраховані на сучасні транспортні навантаження. Через брак фінансування та відсутністьб належного експлуатаційного утримання більшість мережі є вкрай зношеною.

Крім того, з 2008 року, коли змінилися будівельні норми, на дорогах не проводили масово капітальний ремонт. Йому на заміну почали застосовувати потосний середній ремонт. Однак тут є суттєва відмінність — капітальний ремонт вимагає обов’язкового укріплення основи дороги, а при поточному середньому ремонті це рішення залишається за замовником.

Минулого року Укравтодор посилив контроль за виконанням дорожніх ремонтів, у тому числі через Секцію 5 ДерждорНДІ. 80% поточних середніх ремонтів наблизились до рівня капітального ремонту.

Однак проведені обстеження CoST Ukraine показали, що на деяких введених в експлуатацію дорогах є пошкодження. Зокрема, недоліки виявили у Закарпатській, Миколаївській, Сумській та Херсонській областях. Підрядників зобов’язали виправити їх власним коштом.

«Переважна більшість об’єктів, де виявлено дефекти — оновлювались за старими проєктами поточного середнього ремонту, де не передбачалось ані укріплення дорожньої основи, ані посилення несної здатності дороги в цілому… Проведене обстеження вкотре показало, що практика поточного середнього ремонту себе вичерпала», — зазначили в Укравтодорі.

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