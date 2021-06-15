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У семи опорних школах Львівщини створять тренінгові центри для вчителів

Юлія Осим

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В опорних школах Львівщини створять тиренінгові центри для навчання педагогів. Старт проєкту розпочали з семи таких закладів у громадах області. До 2025 року їх планують збільшити до чотирьох десятків. Про це повідомляють у пресслужбі Львівської ОДА, передає Львівський портал.

У тренінгових центрах, які реалізують в опорних школах Львівщини, педагогів навчатимуть актуальним навичкам створення освітнього простору. Така ініціатива впроваджується у межах проєкту «Освітній Еверест» за Програмою розвитку освіти Львівщини на 2021-2025 роки.

«Проєкт передбачається як альтернатива Центрам професійного розвитку, а його основним завданням є оволодіння педагогічними спільнотами шкіл територіальних громад  в найкоротші терміни відповідними практичними навиками, які зараз є вкрай необхідними у створенні інноваційного освітнього простору і забезпеченні якісного і ефективного освітнього процесу. А ще більше – щоб ці зміни набували системного характеру і забезпечували сталий розвиток навчального закладу», – розповіла керівник проєкту Ірина Сислюк.

Щоб сформувати тренінгові центри на базі опорних шкіл, вже почали готувати тренерів. Наразі залучили 49 педагогів різних навчальних дисциплін, директорів шкіл та їх заступників. Їх навчали кваліфіковані тренери.

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Серед закладів-учасників проєкту цьогоріч обрали 7 опорних шкіл. Це

  • Козівська школа (Козівська ТГ)
  • Жовтанецька школа (Жовтанецька ТГ)
  • Перемишлянська школа №1 Перемишлянської ТГ
  • Нижньояблунська школа Боринської ТГ
  • Старосамбірська школа №1 Старосамбірської ТГ
  • Золочівська школа №1 Золочівської ТГ
  • Магерівська школа Добросинсько-Магерівської ТГ

Зазначається, що кожного року кількість тренінгових центрів планують збільшувати, тож до 2025 року має з’явитися близько 40 таких центрів. Їх збільшення дозволить охопити навчанням педагогів більшості громад.

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Фото ЛОДА

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