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Посадовці Міноборони у Львові щомісяця «заробляли» півмільйона на відкатах за оренду приміщень

Вероніка Рой

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У Львові Служба безпеки затримала викрила корупційну схему, яку організували посадовці державного підприємства Міністерства оборони України. За попередніми підрахунками, зловмисники «заробляли» на відкатах за оренду складських приміщень півмільйона гривень щомісяця. Про це Львівському порталу повідомили у СБУ у Львівській області.

СБУ стало відомо, що директор підприємства та в.о. головного інженера налагодили схему отримання «відкатів». В обхід встановленої процедури, без погодження регіонального Фонду державного майна України, вони здавали в оренду складські приміщення за значно заниженою вартістю. Ціна послуг залежала від масштабності орендованих площ.

За попередніми підрахунками, зловмисники завдавали державі збитків на півмільйона гривень щомісяця.

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Правоохоронці затримали зловмисників «на гарячому», під час отримання 52 тис. грн хабара. Як інформує військова прокуратору, неправомірна вигода у розмірі 52 тис грн від підприємця призначалася за надання в оренду приміщення заводу. Указану суму вони планували отримувати щомісяця впродовж всього часу здачі орендованих площ.

У ході санкціонованих слідчих дій за місцем роботи фігурантів правоохоронці виявили чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.

Затриманим буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Встановлюється можлива причетності й інших посадових осіб вищевказаної установи до протиправної діяльності.

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Фото та відео: СБУ

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